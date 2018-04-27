NİĞDE:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:29

Niğde’de atıklar geri dönüştürülüyor

Niğde Belediyesi geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği örnek hizmetlerle vatandaşın takdirini topluyor.Daha temiz ve daha yeşil bir Niğde için çalışmalara yoğun bir şekilde devam eden Niğde Belediyesi hem vatandaşı atıklar konusunda...

Niğde'de atıklar geri dönüştürülüyor
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Niğde Belediyesi geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği örnek hizmetlerle vatandaşın takdirini topluyor.

Daha temiz ve daha yeşil bir Niğde için çalışmalara yoğun bir şekilde devam eden Niğde Belediyesi hem vatandaşı atıklar konusunda bilinçlendiriyor hem de çevre temizliğine ciddi anlamda katkılar sunuyor.

Bu kapsamda Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşı bilinçlendirmek için Şadırvan Park’a stant açtı. Daha önceki projelere de destek veren Niğde Belediyesi atık pil ve atık yağ kampanyalarını vatandaşa duyuruyor.

5 litre atık yağa 1 litre bulaşık deterjanı kampanyası ve okullarda atık pil yarışmasının devam ettiği Niğde’de atıklar konusunda önemli mesafeler kat ediliyor.
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