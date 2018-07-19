Niğde’de Çocukların Lunapark Keyfi

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan toplumun her kesimine hitap eden sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler Belediye Başkanı Rifat Özkan sayesinde lunaparkta...

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan toplumun her kesimine hitap eden sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler Belediye Başkanı Rifat Özkan sayesinde lunaparkta keyifli anlar yaşadı.

Niğde Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışında her geçen gün yeni bir ilke daha imza atıyor. Belediye Başkanı Rifat Özkan bir yandan şehrin gelişmesi için yeni projeleri hayata geçirirken diğer yandan da geleceğin teminatı çocuklar için farklı aktiviteler sunuyor. Bu kapsamda belediye tarafından düzenlenen yaz kurslarındaki öğrenciler Belediye Başkanı Özkan sayesinde lunaparkta eğlenceli dakikalar yaşadı.

Oyun gruplarına binmek için sabırsızlanan çocukların heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okunurken böyle bir etkinliği düzenlediği için Başkan Özkan’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Rifat Özkan hem çocuklarla bir araya geldi hem de çocukların eğlencesine ortak oldu. Başkan Özkan; “Yaz kursları kapsamında eğitim alan öğrencilerimizle teneffüs arasında mola verdik. Toplumun her kesimine hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Yaz kurslarında eğitim alan minik kardeşlerimizi lunaparka götürerek stresli yaz döneminde mutluluklarına mutluluk kattık. Birlikte Niğde birlikte mutluyuz” dedi.