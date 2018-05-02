Niğde’de ‘Değerler Eğitimi’ projeleri sunuldu

Niğde’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Eğitimde İyi Örnekler’ konferansı düzenlendi.

Konferansta, ‘Değerler Eğitimi’ temalı proje yarışmasında hazırladıkları projelerle dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi. Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: “Eğitimde İyi Örnekler” konferansı güzel düşünülmüş bir proje. Bu sayede öğretmenlerimiz rutinin dışına çıkarak, güzel uygulamalar yapmaya teşvik ediliyor. Güzel projeler ortaya koymaya teşvik ediliyor. Bu güzel projelerle bu güzel örneklerle diğer öğretmenlerimize bir ilham teşvik ediyor ve onlar için örnek oluyor. Bu anlamda netice olarak eğitimdeki kalite artıyor. Eğitim standardımız yükseliyor. Öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz için yeni ufuklar açılıyor. Bu anlamda bu proje önemlidir” dedi.

Konuşmaların ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan tarafından dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.