NİĞDE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 12:22

Niğde’de drone ile trafik denetimi yapıldı

Niğde’de Polis ekipleri drone ile sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Kural ihlali yapan 20 sürücüye 8 bin 691 lira ceza kesildi.Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bazı bölgelerde drone ile trafik uygulaması yaptı. Uygulamada sürücülerin,...

Niğde'de drone ile trafik denetimi yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Niğde’de Polis ekipleri drone ile sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Kural ihlali yapan 20 sürücüye 8 bin 691 lira ceza kesildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bazı bölgelerde drone ile trafik uygulaması yaptı. Uygulamada sürücülerin, kırmızı ışık ihlali, trafik ışıklarına uymama, trafik güvenliğine ve düzenine uymama, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymadığı gözlemlendiği belirtildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: “denetim ve kontrollerimiz aralıksız olarak sürdürülecek ve yapılan ihlallere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına devam edilecektir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku