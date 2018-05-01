Niğde’de Öğrenciler ve İş Dünyası Kariyer Günleri’nde buluştu

Niğde Şehit Fazıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Derbent Konferans Salonu’nda bu yıl ilki düzenlenen “Girişimcilik ve Kariyer Günleri” programı, öğrenciler ile iş dünyasını bir araya...

Niğde Şehit Fazıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Derbent Konferans Salonu’nda bu yıl ilki düzenlenen “Girişimcilik ve Kariyer Günleri” programı, öğrenciler ile iş dünyasını bir araya getirdi.

Okul Müdürü Harun Kısacık’ın desteğiyle Öğretmen Ahmet Tayfun Eren ve Makine bölümü öğretmenleri tarafından hazırlanan programın konuğu Özel bir firmanın pazarlama ve satış müdürü İlker Uludağ, Ar-ge Müdürü Mustafa Taş ve iş insanı Asım Abay oldu.

Etkinlikte söz alan Pazarlama ve satış müdürü İlker Uludağ öğrencilere geleceğin üretiminin bilgisayar tabanlı olacağını bu nedenle öğrencilerin 3 boyutlu ürün tasarımı ve İngilizce konusunda kendilerini geliştirmelerini gerektiğin konusunda uyardı.

Bir gıda fabrikası sahibi Asım Abay ise kurumlarının 70’lerin başında küçük bir atölyede başladığını günümüzde ise Türkiye’nin en çok satan ürünlerinin olduğu ürünlerinin neredeyse tüm dünyada satıldığını belirtti. Bu başarının tesadüf olmadığını uluslararası dev firmaların hakim olduğu pazarda Niğde’den böylesi bir firmanın çıkmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Öğrenciler konuşmacıları dikkatle dinledi.