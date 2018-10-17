NİĞDE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:37

Niğde’de sokak hayvanlarına çipli takip

Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı Türkiye’ye örnek olacak uygulama başlattı. Sokak hayvanlarına takılan çipler sayesinde hayvana yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.Niğde Belediyesi, hayvanları korumak ve onların daha iyi...

Niğde'de sokak hayvanlarına çipli takip
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı Türkiye’ye örnek olacak uygulama başlattı. Sokak hayvanlarına takılan çipler sayesinde hayvana yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Niğde Belediyesi, hayvanları korumak ve onların daha iyi bir hayat sürmesini sağlamak için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi, Niğde’deki sokak hayvanlarına takılan çipler sayesinde kayıt altına alıyor.

Niğde Belediyesi Veteriner Müdürü Tunç BİLGİN’in yaptığı açıklamada; “Hayvan Barınağına giren her sokak hayvanına Orman şube müdürlükleri tarafından verilen ve deri altına yerleştirilen çiplerle kendilerine ait bir kimlik numaraları oluyor. Bu da kısırlaştırılmış, aşıları ve tedavileri yapılmış, insanlarla beraber yaşarken insana ve çevre sağlığına zarar vermeyecek bir hayvandır anlamına geliyor. Çip takılan ancak kulak küpesi ileriki hayatında düşen hayvanları bu elektromanyetik okuyucu sayesinde eğer vücudunda Çip varsa ne işlem yapıldığını ve belediye sınırlarına ait olup olmadığını biliyoruz. Şu ana kadar Niğde Belediyesi olarak 2015’ten bu yana 3146 sokak hayvanını kısırlaştırıp, kimlik numarası belirleyerek alındıkları ortamlarına bıraktık” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku