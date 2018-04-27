Niğde’de Uluslar arası Tarım Öğrenci kongresi düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde Uluslararası Katılımlı 8. Tarım Öğrenci Kongresi düzenlendi. Kongreye Türkiye genelinde eğitim veren Üniversitelerin yaklaşık 600 öğrencisi katıldı.

“Tarımda Bilimin Ayak İzi Ol" ve "Topraktan Geleni Geleceği Taşıyoruz" ana temaları ile düzenlenen ve uluslararası katılımlı hale getirilmiş kongrede Ziraat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri başta olmak üzere, tüm katılımcılarda bilimsel düşüncenin teşvik edilmesi, bilimsel araştırmalara daha çok katılımın sağlanması hedefleniyor.

Kongrede, Bitki Islahı, Bitki Hastalık ve Zararlıları, Bitki Yetiştiriciliği ve Beslenmesi, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri, Biyosistem ve Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi ile Tarımda İnovasyon gibi ana başlıklarda sözlü ve poster sunumları gerçekleşti.