Niğde’de yeşil alan oranı artıyor

Niğde Belediyesi yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirmeye, estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Gerek caddelerdeki aydınlatmalar gerekse kavşak ve refüjlerdeki dekoratif bitki ekimleri şehre bambaşka bir değer katıyor.Niğde...

Niğde Belediyesi yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirmeye, estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Gerek caddelerdeki aydınlatmalar gerekse kavşak ve refüjlerdeki dekoratif bitki ekimleri şehre bambaşka bir değer katıyor.

Niğde Belediyesi tarafından birçok noktada ışıklandırma ve yeşillendirme çalışması sürdürülmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Kent merkezinin yeni imaja kavuşması, günden güne şehrin değişmesi görsel açıdan şova dönüşüyor.

Derbent Kavşağı’nda yapılan papatya deseninin kent merkezine ayrı bir güzellik kattığını anlatan vatandaşlar, birer estetik-dekoratif görsel olarak Niğde’ye kazandırılan bu çalışmaların şehirde bir ilk olduğunu ve aynı zamanda şehrin çehresini değiştirdiğini ifade ederek, Belediye Başkanı Rifat Özkan’a teşekkür ettiler.