Niğdeli esnaflar idam istiyor

Niğde’de idam isteyen esnaf, dükkanlarına “Ülkemi seven ve devletine güvenen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devlet yetkililerine çağrımdır, ülkemde çocuklara istismarı, tacizi ve tecavüzüz durdurun. İdam istiyoruz” yazılı afiş astı.

Kampanyayı başlatan Esnaf Memduh Er şunları dedi: “Niğde halkı ve esnafı olarak bu gördüklerimize sessiz kalamadık. Bundan öncesinde hep gördük sessiz kaldık, üzüldük ettik ama en azından bu sefer elimizden gelen ne varsa yapalım diye düşündük ve sağolsun esnaf arkadaşlarım ,halk olsun bu konuda herkes bir şey başlattık. İnşallah sonucuna ulaşır. Çünkü bu yaşadığımız yani böyle cezayla falan olan yada engellenebilen bir şey değil hepimizin gördüğü gibi. Ne yazık ki bu son günlerde artarak devam ediyor son zamanlarda. Halka bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir broşür yaptık esnaf arkadaşlarımız ve herkes bu bir iki kişiyle başlayan bir şeydi ama sağ olsun büyüdü. Mesela yapan reklamcımız bile gittik destek oldu bunun için bizden ücret almadı b uda benim faydam olsun dedi. Bu ülkemizin kanayan yarası yani bunun siyaseti sağı solu altı üstü yok yani bu hepimizin sorunu. Bununla ilgili inşallah böyle bir çözüm yolu olur diye düşünüyoruz. Daha önce cezayla her hangi bir çözüme ulaşılamadığını hepimiz görüyoruz diye düşünüyorum inşallah devletimiz de sesimizi duyar millet olarak hep beraber bir sonuca ulaşırız. Gerekiyorsa referandum olsun halk karar versin buna ne a partisi ne b partisi kötü olmasın” dedi.

Diğer esnaf Yaşar Taşel ise: “‘’ Bu kampanyaya Niğde esnafı olarak başlattık ve bunun Türkiye genelinde çoğalmasını istiyoruz. Hükümetimize, devlet adamlarımıza, ilgili bakanlıklarımıza güvenimiz tam. Bu konu üzerinde çalışmaların olduğunu da biliyoruz. Hem onlara destek olmak için hem onları biraz daha cesaretlendirmek için vatandaş olarak esnaf olarak arkasında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Reisimiz işini bilir biz ona güveniyoruz ondan gereğini yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

Şuana kadar 200 yakın esnaf dükkanlarının camına “Ülkemi seven ve devletine güvenen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devlet yetkililerine çağrımdır, ülkemde çocuklara istismarı, tacizi ve tecavüzüz durdurun. İdam istiyoruz” yazılı afişi astı.