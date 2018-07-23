Niğdeli vatandaşın organları 6 kişiye gönderildi

Niğde’de bir sebebten dolayı hayatını kaybeden Niğdeli vatandaş, organ bağışı ile vefatından sonra 6 kişiye yaşam umudu oldu.Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı hastalıklardan dolayı tedavileri süren ve organ nakli bekleyen vatandaşlar...

Niğde’de bir sebebten dolayı hayatını kaybeden Niğdeli vatandaş, organ bağışı ile vefatından sonra 6 kişiye yaşam umudu oldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı hastalıklardan dolayı tedavileri süren ve organ nakli bekleyen vatandaşlar Niğde’de bir vatandaşın vefatı ile bağışlanan organları sayesinde yeniden hayata tutunacak. Donör Organizasyonu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

Organları 6 kişiye hayat verecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, organlar ilgili yerlere gönderilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Donör Organizasyonu neticesinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan 6 kişinin (karaciğer, 2 böbrek, büyük damar ve 2 kornea) yaşama tutunması sağlandı. Karaciğer Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine, Böbrekler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine, Greft Büyük Damar İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine, Kornealar Adana Balcalı Tıp Fakültesine ambulans ve ambulans helikopter ile gönderilmiştir. Organizasyonda emeği geçen başta merhumun ailesi, yoğun bakım personelleri, organ nakil koordinatörü Yalçın Yüzer, organ nakil sorumlusu anestezi hekimimiz Dr. Mustafa Kaçmaz, hastane Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkür eder, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” dedi.