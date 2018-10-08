NİĞDE:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:44

Otomobiller çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı

Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Selçuk Mahallesi Salı Pazarı önünde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Cami istikametine giden 38 TR 038 plakalı...

Otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı
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Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Selçuk Mahallesi Salı Pazarı önünde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Cami istikametine giden 38 TR 038 plakalı hafif ticari araç ara yoldan gelen 51 BK 943 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan aracın içerisinde bulunan Zeynep Y.(7), Şevvel A. (20), Elif A. (1), Menşure A. (63), Aşure A. (31), Muhammed A. (5), Hatice Y.(31) ve Ecrin Y. (5) yaralandı.

Kazada durumu ağır olan 5 yaşındaki Ecrin Y. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Minik çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu için Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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