NİĞDE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:51

Prof. Dr. İlter Uzel’den ‘Geçmişten Günümüze Bor’ Konferansı

Prof. Dr. İlter Uzel, Niğde’nin Bor İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Bor” konulu konferansa katıldı.Uzel’in konferansında Bor konulu resimleri de sergilendi. Konferansta konuşan Uzel, “Bor ve Bor çevresinin...

Prof. Dr. İlter Uzel'den ‘Geçmişten Günümüze Bor' Konferansı
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Prof. Dr. İlter Uzel, Niğde’nin Bor İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Bor” konulu konferansa katıldı.

Uzel’in konferansında Bor konulu resimleri de sergilendi. Konferansta konuşan Uzel, “Bor ve Bor çevresinin tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Yöremiz tarihsel açıdan o kadar çok zengin ki yaklaşık 10 bin yıla yakın insanoğlu buralarda yaşamış. Uygarlıklar kurmuşlar ve insanlığa hizmetlerde bulunmuşlar. Bu yerleşim merkezlerinden en önemlisi Bor’a 6 kilometre uzaklıktaki Köşk Höyük. İnsanlar yapılan araştırmalara göre yerleşik hayata geçmişler, hayvanları evcilleştirmişler tarım yapmışlar. Onun altında Roma Havuzu var çok güzel bir su kaynağı var. Bu kaynak 4 buçuk kilometre uzunluğundaki Kemerhisar kemerleriyle antik çağın en önemli Anadolu kentlerinden birisi olan Tyana’ya su temin ediyor. O kadar önemli bir alan ki Köşkhöyük Roma ve Bizans çağına uzanan bir bütünlük gösteriyor. Bor şehrimiz ise muhtemelen şehrin altında eski bir Hitit şehri olduğu tarihçiler tarafından iddia ediliyor. Nevşehir’de, Kırşehir’de olan oyma evlerin olduğu söyleniyor” dedi.
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