NİĞDE:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:12

PTT’den çocuklara zeka oyunları

Niğde PTT Başmüdürlüğü, ilkokul öğrencilerine ve hastanede tedavi gören çocuklara PETTE oyunu hediye etti.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, PTT aracılığıyla minik öğrencilere zeka geliştirici ‘Pette’ oyun klasörleri...

PTT'den çocuklara zeka oyunları
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Niğde PTT Başmüdürlüğü, ilkokul öğrencilerine ve hastanede tedavi gören çocuklara PETTE oyunu hediye etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, PTT aracılığıyla minik öğrencilere zeka geliştirici ‘Pette’ oyun klasörleri dağıttı.

Niğde Sakarya İlkokulunda çocukların sağlıklı, kültürlü ve nitelikli bireyler olarak yetişmesi için sürekli yeni projeler hazırlandığı ifade edilen açıklamada, PTT Genel Müdürlüğünce çocuklara yönelik 23 Nisan, Anneler Günü ve PTT Çocuk Dergisine ilaveten "PETTE" adlı oyun hazırlandığı belirtildi.

PTT Başmüdürü Bedri Evran, “Niğde PTT Başmüdürlüğü olarak 23 Nisan etkinliği kapsamında PETTE oyunu ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın çocuklara yönelik mesajının yer aldığı mektuplar ile PETTE oyunu ve Niğde Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatmakta olan 6 yaş üzeri çocuklara dağıtımı yapılmıştır" dedi.
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