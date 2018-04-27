Sıfır atık projesine Niğde Belediyesinden tam destek

Niğde Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulayama başlanan Sıfır Atık Projesine destek vermeye devam ediyor.Niğde Belediyesi, israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan Sıfır...

Niğde Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulayama başlanan Sıfır Atık Projesine destek vermeye devam ediyor.

Niğde Belediyesi, israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan Sıfır Atık Projesini hayata geçiriyor. Niğde Belediyesi tarafından atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Niğde bırakılması hedefleniyor.

Çeşitli atık kampanyalarını şehirde faaliyete geçiren Niğde Belediyesi atık projeleriyle bölgesinde adından sıkça söz ettiriyor. Sıfır atık projesi dahilinde Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belediye personeline eğitimler veriliyor. Ayrıca belediye hizmet binasının içine koyulan iç mekân kutularıyla da sıfır atık projesine verilen destek artırılıyor.