NİĞDE:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:14

Sulama kuyusuna devrilen traktörün sürücüsü öldü

Niğde’de traktörle birlikte sulama kuyusu düşen sürücü, hayatını kaybetti.Havuzlu köyünde V. Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere...

Sulama kuyusuna devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Niğde’de traktörle birlikte sulama kuyusu düşen sürücü, hayatını kaybetti.

Havuzlu köyünde V. Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi itfaiyesi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri sulama kuyusundaki suyu tahliye etti. Kuyunun içindeki su boşaltıldıktan sonra V.Y.’nin cansız nedenine ulaşıldı. V.Y.’nin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ini morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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