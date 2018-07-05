Sulama kuyusuna devrilen traktörün sürücüsü öldü

Havuzlu köyünde V. Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi itfaiyesi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri sulama kuyusundaki suyu tahliye etti. Kuyunun içindeki su boşaltıldıktan sonra V.Y.’nin cansız nedenine ulaşıldı. V.Y.’nin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ini morguna kaldırıldı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.