TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 1 - Kastamonuspor 1966: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Niğde Anadolu FK, evinde Kastamonuspor 1966’ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: 5 Şubat
Hakemler: Efe Tanrıverdi x x, Sefa Özcan x x, Mustafa Onur Özgenç x x
Niğde Anadolu FK: Eser Altın x x, Yusuf Arslan x x, Enis Durak x x, İsmail Güven x x, Süleyman Güneş x (Fatih dk. 71 x x) , Taner Yılmaz x x, İbrahim Coşku x x, Caner Aktaş x x x (Şevki dk. 85 x), Gökcan Gelmen x x, Alper Duruk x x, Mert Çakır x x (Olcay dk. 72 x)
Kastamonuspor 1966:Bekir Sevgi x x x , Yakup Yiğit x x, Mustafa Çakır x x, Cenk Kaplan x x x , Şaban Özer x x, Ayhan Gürbüz x , Soner Dikmen x x x ,( Muharrem dk.45 x x) Niyazi Salman x x x , Abdulaziz Solmaz x x,(Murat dk.81 Murat xx), Ozan Kılıçoğlu x x, Sinan Akaydın x x, (Ahmet dk.64 x x)
Sarı Kartlar: İbrahim Ferdi Coşkun, Yusuf Arslan (Niğde Anadolu FK) Sinan Akaydın, Şaban Özel, Ayhan Gürbüz, Ozan Kılıçoğlu, Muharrem Ozan Cengiz (Kastamonu 1966)Goller: Caner Aktaş (dk.35) (Niğde Anadolu FK), Abdulaziz Solmaz (dk 59), Muharrem Ozan Cengiz (dk 89) (Kastamonu 1966)