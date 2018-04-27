NİĞDE:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:27

Ulukışla’da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kurumlar arası Kaymakamlık Kupası halı saha futbol turnuvası final maçının oynanması ile sona erdi.Ulukışla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kaymakamlık Kupası...

Ulukışla'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı
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Niğde’nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kurumlar arası Kaymakamlık Kupası halı saha futbol turnuvası final maçının oynanması ile sona erdi.

Ulukışla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kaymakamlık Kupası Halı Saha Futbol Turnuvasına Ulukışla geneli sekiz kurum katıldı. Ulukışla Kaymakamlığı, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı, Çiftehan Jandarma Komutanlığı, Ulukışla Emniyet Amirliği, Ulukışla Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Hasangazi Ortaokulu, Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulukışla Aile Sağlığı Merkezinin katılımıyla iki hafta süren ve Hasangazi Halı Sahada oynanan maçlarda, turnuvanın birincisi final karşılaşmasında Çiftehan Jandarma Komutanlığı karşısında 6-3 galibiyet yakalayan Hasangazi Ortaokulu oldu. Böylelikle birincilik kupasın sahibi Hasangazi Ortaokulu olurken, Çiftehan Jandarma Komutanlığı ikincilik, Ulukışla Aile Sağlığı Merkezi de üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Koşabiliyorken Koş projesi

Final Maçı sonrası kupa töreninde konuşan Ulukışla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Faruk Uçar, “İlçemiz genelinde sekiz kurumumuzun katıldığı, centilmence ve kıyasıya mücadeleleri ile gerçekleştirdiğimiz Kaymakamlık Kupası Halı Saha Turnuvası, gerek takımlar ve oyuncular, gerekse seyirciler açısından yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşmiştir. “Koşabiliyorken Koş” projesi kapsamında hem halkımıza sporu sevdirerek teşvik etmek, hem de kurumlarımız ve çalışanlar arası iletişim bağlarını güçlü tutmayı hedefledik. Turnuvamıza ilgi ve katılımlarından dolayı kurumlarımıza ve futbolcularımıza teşekkür ederken takımlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
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