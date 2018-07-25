NİĞDE:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:13

Vatandaşların cami isteği

Niğde Merkezde önemli ibadethanelerden olan Sungurbey Camii’nin Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları devam ederken onlarca vatandaş, camilerde yer bulamadıkları için özellikle Cuma günleri cami bahçesi veya yakın yerlerdeki...

Vatandaşların cami isteği
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Niğde Merkezde önemli ibadethanelerden olan Sungurbey Camii’nin Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları devam ederken onlarca vatandaş, camilerde yer bulamadıkları için özellikle Cuma günleri cami bahçesi veya yakın yerlerdeki okul bahçelerinde saf tutuyor. Vatandaşlar bu nedenle cami istiyor.

Yaklaşık 4 bin nüfuslu Burhan Mahallesinde yalnızca Hanım ve Kesikbaş camileri ile Eskiciler Mescidinin bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, özellikle cuma günleri namaz kılacak yer bulamadıkları için şikayetçi. Camilerin ibadete açık olduğunu, ancak mescidin kapısına kilit vurulduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden ya bir an önce mescidin restore edilerek ibadete açılmasını ya da mahallelerine cami yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri, konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Mahallemize en yakın camii Kale Mahallesinde bulunan Sungurbey Camii’ydi çoğu zaman ibadetimizi Sungurbey Camide yapıyorduk. Fakat orası da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildiği için kapalı. Bu nedenle özellikle Cuma vakitlerinde insanlar namaz kılmak için yer bulamıyor.

Yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm üretmelerini istiyoruz. Bunun en kolay çözümü ise yine mahallemizde bulunan ve tescilli tarihi bir yapı olan Eskiciler Mescidinin tekrar restore edilerek ibadete açılmasıdır."
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