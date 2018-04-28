NİĞDE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:48

Yerli patates tohumu üretimi başlıyor

Niğde’de ıslah çalışmaları sonucu tescillenen 8 yerli patates tohumluğundan 3’ü ihaleyle satıldı.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bir otelde düzenlenen imza töreninde, patates üretiminde en önemli girdinin tohumluk olduğunu belirtti. Patates...

Yerli patates tohumu üretimi başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Niğde’de ıslah çalışmaları sonucu tescillenen 8 yerli patates tohumluğundan 3’ü ihaleyle satıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bir otelde düzenlenen imza töreninde, patates üretiminde en önemli girdinin tohumluk olduğunu belirtti. Patates tohumluğunda büyük oranda dışa bağımlılığın, üretimde yerli çeşidin olmamasının önemli bir problem olarak karşılarına çıktığını ifade eden Şimşek, bu sorunun çözümü için Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2005 yılından beri yürütülen ıslah çalışmaları sonucu ilk kez 8 yerli patates çeşidinin tescil ettirilerek ülke tarımına kazandırıldığını söyledi.

Yerli çeşitlerin çiftçilere daha kısa zamanda ve daha az maliyetle ulaşması için ilk kez tohumluk üretim ve satış hakkının özel sektöre verildiğini anlatan Şimşek, "Yapılan bu kamu-özel sektör iş birliğiyle yerli patates tohumluklarının kıymetli üreticilerimizin maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğine, dışa bağımlılıktan kurtulmada atılan en önemli adımlardan biri olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ithal tohumluk yerine kendi yerli ve milli çeşitlerimizi kullanarak üretim yapılması tarımsal anlamda milli bir duruş göstermemizi sağlayacaktır" dedi.

İthal edilen patates tohumundan daha kaliteli ve verim yüksek

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ülkelerin kendi tohumunu üretmesinin yerli araba veya kıtalar arası füze üretmek kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Pazarlama ve satış hakkı verilen yerli çeşitlerin hem yurt içinde hem de yurt dışına satışının gerçekleştirileceğini altını çizen Pırlak, şunları söyledi: "Yerli patateslerden ‘Onaran 2015’ beyaz et rengine sahip olup yüksek verimli bir çeşit. Özellikle doğu bölgesinde beyaz et rengine haiz patatesleri tüketmek istiyorlar. Bu çeşidimiz özellikle doğu bölgesindeki üreticilerin talepleri için geliştirdik. Ünlenen de oldukça verimli yemeklik çeşidimiz. ‘Nam’ çeşidimiz de orta erkenci, yemeklik yüksek verimli çeşidimiz. Bizim ürettiğimiz bu çeşitler yurt dışından gelen çeşitlerden çok daha kaliteli ve verim yönünden daha iyi. Firmamız ‘Ünlenen’ ve ‘Nam’ çeşidinin Azerbaycan’da ekimini yapacak ve o pazara girmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi ise tohumluk maliyetinin düşürebilmesi için yerli ve milli patates çeşitlerinden üretilmek zorunda olunduğunu belirterek, "Yerli çeşitlerin kullanılmasıyla birlikte tohumluk maliyetini yüzde 50 oranında düşüreceğiz. Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilen yerli çeşitlerin satışı ve pazarlama hakkını aldığımız için mutluyuz. Dışarıdan tohumluk alımına son verip yerli ve milli tohumluk faaliyetine devam etmesi ana hedefimizdir" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku