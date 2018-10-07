Yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Niğde’de yol uygulamasında 153 adet Ecstasy hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Niğde-Adana otoyolu Çeleme Deresi mevkinde yapılan yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada...

Niğde’de yol uygulamasında 153 adet Ecstasy hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Niğde-Adana otoyolu Çeleme Deresi mevkinde yapılan yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada araç içerisinde 153 adet Ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili Ali O. ve Ömer Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan mahkeme tarafından tutuklandı.