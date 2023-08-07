Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edildi

Malatya'da tartıştığı nişanlısını göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın, adliyeye sevk edildi.

Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da tartıştığı nişanlısını göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın, adliyeye sevk edildi.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Evliyaoğlu Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan A.B.’nin (43) ikametine gelen nişanlısı Ulaş Kuruçay (44) ile kadın arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B. nişanlısını bıçakla göğsünde yaraladı. Kendisi de elinden yaralanan genç kadın, bulunduğu ikamete yakın bir noktadaki bir iş yerine suç aletiyle birlikte sığınarak Ulaş Kuruçay’ı öldürdüğünü belirtip su istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ulaş Kuruçay kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda hafif şekilde yaralanan A.B. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’ndeki işlemleri sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan A.B. adliyeye sevk edildi.

Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edildi
Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edildi
Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edildi
Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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