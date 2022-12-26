Norwich Premier Lig'e yükselmezse, kredi sorunu geri dönebilir' dedi

Metin Karabaş, Sacha Boey ile sözleşme uzatmak için görüştüklerini belirterek, "Son gelen haberlere göre 'anlaşmaya yakınız' mesajını aldım ama o gelmiyor. Henüz resmi bir şey yok. Galatasaray yerel. Her iki savunma için de oyuncular."

Yusuf Demir hakkında Metin Karabaş, "Teklif söylentileri vardı ama sorduğumda kulüpten resmi bir teklif bulamadım. Aslında Galatasaray onu da satmayı düşünmüyor" dedi.

Dünya Kupası'na girdikten sonra teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Kasımpaşa, sezonun truvabet geri kalanında koltuğu Selçuk İnan'a devredecek.

Genç hoca bugün işe gitti. Yakında resmi bir duyuru yayınlanacak.

Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Eylül 2020'den Ocak 2022'ye kadar Fatih Trim'in yardımcılığını yapacak.

Bu sezon Sami Uğlu'ya veda eden Kasımpaşa, üst üste 3 mağlubiyetin ardından genç teknik adamla, Dünya Kupası tatili sonrası Şenol'la olduğu gibi devam etmeyeceğini açıklayan Can ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa ise geride kalan 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Sırayla içerir.

Ömer Nekati Albayrak

EuroBasket 2023 elemelerinde 24 Kasım Perşembe ve 27 Kasım Pazar günleri Mersin'deki Servet Tazegur Stadı'nda mücadele edecek. Arnavutluk ve Slovenya'ya karşı kadın milli basketbol takımları şehrin antrenman kampına girdi. İlk kez evinde maça çıkan milli takım, bu iki karşılaşmadan da galibiyetle grup avantajını korumayı umut edecek. Başantrenör Ekrem Memnun'un rehberliğinde gerçekleştirilen antrenmanlara tüm basketbolcular katıldı.

Ekrem Tevrede: Büyük hayallerimiz var