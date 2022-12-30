Nwakaeme'den Sürpriz Paylaşım

Cartal'ın mola sırasında yaptıkları yavaş yavaş netleşti ve ilk veda edenin Francisco Montero olduğu ortaya çıktı. 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Şen Güneş'in planında olmadığı anlaşıldı. Son olarak İspanyol stoper Samet Akaydın'ı Adana Demirspor'a teklif eden Kartal, olumsuz yanıt alması halinde oyuncuyu başka bir kulübe kiralayacak.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Görevimin başında Trabzonspor'dan ayrılarak Fakhya'ya geçen Anthony Nwakam, Beşiktaş'a indirimli maaşla gelmeyi kabul etti. Beşiktaş'ın solcu takviye gündeminde adı geçen isimlerden Antoni Wakam için soru işaretleri devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, babilonbet görev süremin başında Trabzonspor'dan ayrıldı ve gitmek istediği Suudi Arabistan'da Al Fayha'ya imza attı.

BEŞİKTAŞ için B Planı

Beşiktaş'a Envakem'in ayrılması karşılığında maaşında indirime gidebileceğini bildirdi. Siyah beyazlı hükümetler, Nijeryalı futbolcu hakkında henüz nihai kararını vermiş değil. Beşiktaş, genç kanadı güçlendirmek için orta vadeli sonuçlar alıyor. Beşiktaş kadrosu, Nwakame'yi B planında tutmak için son duruma göre hareket edecek.

Nijeryalı yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımından ayrılması gündem olurken, sosyal medya hesaplarından hızlı bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli kanat oyuncusu, İstanbul'da olduğunu söyleyerek bir fotoğraf paylaştı. Nwakaeme'nin adı Beşiktaş ile babilonbet giriş anılıyor. Deneyimli oyuncu, Al-Fayha formasıyla 6 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Nwakaeme, Trabzonspor için 4 sezonda 145 maça çıktı, 47 gol ve 40 asist kaydetti. Geçen yıl sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, Trabzonspor ile anlaşamadı ve Al-Fayha'yı imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediler Spor basketbol takımının başantrenörü Jayhon Kabadak'ın, tarihinde ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ve son maçlarda son maçlarını kaybeden Jayhon Kabadak'ın sözleşmesi, bir gecede. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Basketbol takımımızın Teknik Direktörü Ceyhun Cabadak ile ilişkimiz sona ermiştir. Cabadak'a Yolları ayırdıktan sonra kulübümüze değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz Valerien Ismael ile Şenol Güneş'in liderliğine getirdiği Siyah-Beyazlılar, tecrübeli hocalarla yeni bir sayfa açarak Ümraniyespor karşısında 5-2 moral kazanırken, Kara Kartal Galatasaray'a 2-1 yenilse de camiaya gelecek adına umut verdi.