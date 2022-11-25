Ofislerin en önemli güvenlik önlemlerinden çelik dosya dolabı modelleri!

Ofislerde ve bürolarda imzalı ve gizlilik arz eden bir çok doküman, ihale ve evraklar bulunmaktadır. Evrakların ve dosyaların çok olması nedeniyle ofisler ve bürolar metal dolaplara ihtiyaç duymaktadır. Peki neden metal dolap sorusuna ise bir ok şekilde cevap verilebilir. Yüksek güvenlik önlemlerine sahip olan dosya dolapları demir dolap kategorisinde yer almaktadır. Çelik olması nedeniyle yangına karşı dayanıklıdır. Hırsızlığa karşı da kilit mekanizmasına sahiptir. Ayrıca isteğe bağlı olarak ekstradan kilit sistemi de takılabilir bu da daha güvenli bir hale getirmektedir. Çelik dolapların içerisinde seyyar metal raflar bulunmaktadır. Rafların taşıma kapasitesi sac kalınlığına ve işçiliğe bağlı olarak değişmektedir. Klasör dolabı satın almadan önce sac kalınlığı ve boya kalitesi ve işçilik hakkında bilgi edinmek için gözle görmeniz daha faydalı olacaktır.

Soyunma odalarında ise elbette işçilerin ve personellerin giysilerini , elbiselerini dolaplarda saklama ihtiyacı doğmaktadır. Bunun için metal soyunma dolabı ve işçi elbise dolapları üretilmektedir. Aynı şekilde metal dkp saçtan imal edilen çelik soyunma dolapları fabrikaların ve iş yerlerinin en sık kullandığı dolaplardır. Kalite bakımından bir çok kategorilerde üretimi yapılmaktadır. En alt segmentten en üst segmente bir çok şekilde ve modelde üretilmektedir. Kaliteli üretim anlayışını benimseyen Engin Metal firması ile bu konudan profesyonel yardım ve destek alabilirsiniz. Soyunma dolabı fiyatları piyasa şartlarına, malzeme kalitesi ve işçiliğe bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çelik soyunma dolabı 2. el fiyatları elbette sıfırına kıyasla ucuz olmakla birlikte uzun kullanım ve kalite açısından tavsiye edilmemektedir. Bu nedenle büyük kuruluşlar 2.el personel soyunma dolabı yerine sıfır ürün tercihinde bulunurlar.

Atölye ve tamirhane gibi imalat ve fabrikalarda takımların saklanması, iş yeri içerisinde kolayca yer değiştirilmesi için gerekli olan takım arabası ve takım dolapları oldukça önemli bir alana sahiptir. Günümüzde takımların maliyetleri oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu ortamda takımların kaybolmasını önlemek elzemdir. Bunun için de takım arabaları modelleri kullanılır. Çekmeceli ve frenli takım dolapları ile atölyenizdeki karmaşıklığı önleyebilirsiniz.

Endüstriyel mobilyaların en önemlilerinden biri olan çalışma tezgahı yani takım tezgahları bir işletmedeki tüm takımların saklandığı, üzerinde iş yapma imkanı sunan , metal kutu profil ve sac kasalı olarak üretilen oldukça uzun ömürlü bir üründür. Çekmeceli ve raflı endüstriyel malzeme dolabı modelleri de bu konuda oldukça iyi bir alternatiftir. Atölye tezgahı alırken profil ölçüleri ve kalınlığı, sac kalınlığı, işçilik gibi özelliklere dikkat etmek gerekir. Endüstriyel çalışma tezgahı otomotiv üretim fabrikaları ve imalathanelerde yoğun olarak tercih edilir. 2.el atölye tezgahı fiyatları, sıfırlara kıyasla ucuz olsa da , sıfır ürün kondisyonunda olmadığı için genellikle tercih edilmez. Profilden çalışma tezgahları yapımı uzun bir süreçtir ve basit bir imalat kesinlikle değildir. İstanbul Tuzla’daki üretim tesisinde imalat hayatına devam eden Engin Metal Dolap firması firmaların isteklerine uygun çelik dolap ve metal mobilya ürünlerine profesyonel çözüm sağlamaktadır. Endüstriyel metal dolap üretimi konusunda yılların tecrübesi firmalarla çalışmak oldukça makuldur. 2.el çelik dolap fiyatları, sıfırına göre ucuz olsa da çok çabuk deforme oldukları için yeni açılan işletmeler kesinlikle tercih etmemektedir. Bu yüzden büyük firmalar ve yeni işletmeler genellikle 2.el metal dolap satın almamaktadır.

Yalnızca ticari kurumlar veya fabrikalar değil, eğitim kurumlarında da çelik dolap oldukça yoğun olarak kullanılır. Özellikle okulların spor salonlarında soyunma dolapları kullanılır. Koridor ve sınıflarda ise metal okul dolabı yani öğretmen dolabı modelleri kullanılır. Cep telefonlarının saklanması için de cep telefonu dolabı modelleri kullanılır. 1973 yılından beri çelik dolap imalatı yapan Engin Metal Çelik Eşya firması ile iletişime geçerek işletmeniz için en uygun ve en kaliteli çelik dolaplara sahip olabilirsiniz.