Öğrencilere 'Akranımla Barışığım Zorbalığa Karşıyım' Projesi Semineri

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Akranımla Barışığım Zorbalığa Karşıyım” isimli proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 28 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören toplam 3.230 öğrenciye seminer düzenlendi. Seminerlerde okullarda öğrencilerin kişilik gelişimini ve akademik başarısını olumsuz yönde etkileyen “şiddet ve akran zorbalığı” ile mücadele hakkında uzman personel tarafından uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Proje eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında da devam edeceği bildirildi.