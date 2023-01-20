Öğrencilerin Yarı Yıl Tatil Heyecanı Başladı

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatiline girmesi ile Malatya'da 867 okulda öğrenciler karnelerini aldı.

Öğrencilerin Yarı Yıl Tatil Heyecanı Başladı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Battalgazi İlçesi Toygar Mahallesinde bulunan Şehit Ahmet Fırat Ortaokulundaki Karne Dağıtım Törenine; Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini dağıtan Vali Şahin ve beraberindekiler; öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu tatiller dileyerek başarılı bir eğitim hayatı temennisinde bulundular.

Eğitim ve Öğretim Yılı Örgün Eğitimde İlimizdeki 867 okulumuzdan: 16.577 Okul Öncesi Öğrencisi, 52.645 İlkokul Öğrencisi 51.295 Ortaokul Öğrencisi ve Ortaöğretim Kurumlarında 56.099 öğrenci olmak üzere birinci kanaat döneminde toplam 176.616 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.
 

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Hasan Yağmur

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