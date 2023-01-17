Öksürürken Ciğerlerin Ağrıması Neden Olur?

Akciğerlerinizi ve göğsünüzü kaplayan doku tahriş olursa (plörezi) öksürük göğüs ağrısına neden olabilir. Derin nefes alırken ağrınız varsa, plörezi de olabilir.

Öksürürken ciğer ağrımasının olası nedenleri:

Kas Yorgunluğu

Bir kişi öksürürken göğüs, sırt ve karın bölgesindeki birçok kası kullanır. Yoğun bir öksürük veya günlerce süren öksürük, bu kasları yorabilir ve özellikle kişi etkilenen bölgeye masaj yaptığında ağrılı veya ağrılı hissetmelerine neden olabilir.

Akciğer İltihaplanması

Pnömoni, akciğerlerin bakteriyel veya viral bir enfeksiyonudur. Yaygın fakat potansiyel olarak tehlikelidir. Virüsler, bakteriler ve hatta mantarlar veya parazitler pnömoniye neden olabilir. Bazı insanlarda viral pnömoni, soğuk algınlığı veya gripten sonra gelişir.

Bronşit

Bronşit, boğazı akciğerlere bağlayan bronşiyal tüplerde iltihaplanma ve şişmeye neden olur. Bu iltihaplanma nefes almayı zorlaştırır ve göğüs ağrısına ve baskıya neden olabilir.

Koah

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), hava yollarının iltihaplanmasına, şişmesine ve tıkanmasına neden olan, kronik bronşit ve amfizem dahil olmak üzere bir grup durumu ifade eder. Hastalık ilerleyicidir, yani zamanla kötüleşir. Ana semptomlar göğüs ağrısı ve öksürüktür.

Astım

Astım, iltihaplı ve daralmış hava yollarına neden olur. Bazı tetikleyiciler, iltihaplanmayı ve şişmeyi aniden artırarak nefes almayı zorlaştırabilir. İnsanlar bunu astım krizi olarak adlandırır. Bir astım krizi sırasında veya sonrasında hırıltılı soluma, göğüste sıkışma ve ağrı hissedilebilir.

Kanser

Göğüs ağrısı ve öksürüğü olan bazı kişiler, özellikle semptomlar kronikse ve soğuk algınlığı veya grip gibi bir enfeksiyona bağlı görünmüyorsa, akciğer kanseri konusunda endişelenebilir. Akciğer kanseri öksürürken göğüs ağrısına neden olabilir.

Plevral Efüzyon (Göğüste Sıvı)

Plevral efüzyon veya göğüs boşluğundaki sıvı, akciğerleriniz ve göğüs duvarınız arasında sıvı biriktiğinde meydana gelir. Eksüdatif efüzyonda, sıvılar enfeksiyon, iltihaplanma, akciğer hasarı veya bir tümörden oluşur.

Gastrointestinal, Asit, Reflü

Asit reflü, mide asidi yemek borusuna geldiğinde olur. Göğüs ağrısı, asit reflünün yaygın bir belirtisidir. Ağrı yoğun hissedilebilir, bu da bazı kişilerin asit reflüyü kalp krizi sanmasına neden olur.