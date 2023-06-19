Okul öncesi öğrencilerine başarı belgesi

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Mustafa Fuat Kaplan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi öğrencilerine başarı belgesi verildi.

Okul öncesi öğrencilerine başarı belgesi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da, İnönü Üniversitesi Mustafa Fuat Kaplan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi öğrencilerine başarı belgesi verildi.

İnönü Üniversitesi Mustafa Fuat Kaplan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi’nde tamamlanan eğitim ve öğretim yılının ardından başarılı olan öğrencilere belge verildi. Programda kısa bir konuşma yapan Mustafa Fuat Kaplan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi Müdürü Aysun Yüksel Çakar, hedeflerinin yenilikçi ileri görüşlü nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Anaokulunda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin başarılı bir dönem geçirdiğini kaydeden Çakar, örnek bir eğitim kurumu olmak için çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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