Olduğundan daha iyi durumda olması nedeniyle güven sorunları yaşadığını söylüyor

"İyisin ama bu yeterli değil. Sahada daha fazla sorumluluk almalıyız. Saldırıya liderlik etmeni istiyorum. "Deneyimli siyah beyazlı oyuncu Joseph de Sousa'nın Valerian Ismail'in ayrılışı, Fenerbahçe derbisindeki sevinci ve olaylı Ankaragücü maçı sonrası yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalar yapıldı. Özellikle Josef, TRT Spor'a verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta kalmak istediğini vurguladı. İşte Josef'in açıklamasının başlığı: "Herkes ilgileniyor" "İstanbul'daki hemen hemen bütün takımlar ikinci Türkiye ziyaretim ile ilgileniyor. Ancak Beşiktaş resmi bir teklif getirdi ve çok ciddi bir proje. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum. Fenerba Cut taraftarlarına saygı duyuyorum. Benim asıl sorumluluğum Beşiktaş taraftarlarıdır. Çünkü Beşiktaş için oynuyorum. Gol attığım için mutluyum editorbet ama kimseye saygısızlık etmiyorum. "Sana o gün ne söylediğimi söyledim, duygulandığımda söyledim, iyiyim dedim. Penaltılar beni çok üzdü. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Türkiye benim evim gibidir. Çocuklarım burada büyüdü. " "Valerien Ismael'in sorunu yok, hayatta kalamadı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş'ta oynayan herkes kendine bakmalı. Başarısızlığın tek nedeni öğretmenler değildir. Valérien Ismael hakkında bir şey söyleyemem, bu bir takım olmanın sonucu. ” "Burada kalmak istiyorum. Bana her şeyi verdiği için Beşiktaş'a minnettarım. Benim dileğim, dileğim bu hikayeyi Türkiye'de Beşiktaş ile devam ettirmek. ”

Katar 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı temsil eden Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un takıma katılması için tarih açıklandı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın en endişeli isimlerinden biri olan Weghorst'un, Hollanda ekibinin Arjantin ile oynadığı penaltı editorbet giriş atışlarında 2 gol kaydettiği ve Messi ile yaptığı sohbetin dikkatleri üzerine çektiği anlaşıldı. hafta sonu ve ekibe katılın. Weghorst'un 16 Aralık'ta sona erecek olan Antalya kampında yer almayacağı ve bu hafta sonu çalışmalara başlamasının ardından Şanlıurfaspor'un Türkiye Kupası maçında kadroda yer alacağı anlaşıldı. Beşiktaş taraftarları, Kanel Elgin'in iddialarına hâlâ tepkili. Kanel Elgin'in Beşiktaş'a devre arasında gideceği söylentileri ortalığı karıştırdı. Başkan Ahmad Noor Sebi, oyunculara açık olmasına rağmen son günlerde "ilgilenmediğini" söyledi, dün spor direktörü Jayhong Kazanchi ile Kanel Elgin'e ilgi duymadıklarını vurguladı.