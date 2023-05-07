Ölmeztoprak, 'Ak Parti Olarak Temel Değerlerimiz Hak, Adalet ve Hizmet, Önceliğimiz İse İnsandır'

Ölmeztoprak; “Son yaşadığımız deprem, bizleri derinden etkilemiştir. Her şeyden önce üstlenilen sorumluluk böyle zor zamanlarda daha belirgin olarak ortaya çıkar: Yer ile Gök arasında yaratılmış milletimize hizmet, bizim asli gayemizdir. Bu gayemiz bizlere bu acı günlerde, bütünleşmeye her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuz bilinç ve sorumluluğunu yüklemektedir. AK Parti Olarak; Temel Değerlerimiz Hak, Adalet ve Hizmet, Önceliğimiz İse İnsandır” dedi.

-Yazıhan Ziyareti

Yazıhan ilçesini de ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “20 yıllık kutlu yürüyüş, saygı, sevgi, dirlik, birlik ve disiplin içinde yürüyor. Dolayısıyla AK Parti sadece siyasi parti değil, aynı zamanda bir dava hareketidir. Bir dava partisi olmanın birinci unsuru ülkemizi iyilerin en iyisi, büyüklerin en büyüğü, haline getirmektir. Bu değişimi ancak “Güçlü ve Büyük Türkiye” idealine inanan yerli ve milli bir zihniyete sahip kadrolar başarabilir. Bir alanda güçlü olunca başarı olmuyor. Ekonomide, sanayide, sanatta, kültürde, sporda, eğitimde ve dahi her alanda güçlü olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 14 Mayıs’ta halkımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti kadrolarına halkımızın güçlü bir destek vereceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

-Arguvan Ziyareti

Arguvan ilçesinde kırsal mahallelerde ev ziyaretlerinde bulunan ve kadınlarla yakın diyalog içinde olan Ölmeztoprak, “AK Parti’nin değerli mensupları ile gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin önüne hiçbir gündem geçemez. 20 yılda hiçbir yükün altında kalmayarak vatandaşımızı mağdur etmeyerek hizmetleri ayağına götüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, Malatya’da depremin yaralarını da sarma konusunda gerekenleri yapıyor ve yapmaktadır.” dedi.

Arguvan’da tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak gelen taleplerin önemli olduğunu ve bunların takipçisi olacağını belirten Ölmeztoprak, “Vatandaşlarımızın yerinde geçimini sağlayabilmesi için el birliği ile talepleri çözüme kavuşturacağız. Arguvan’da konut talepleri var, bunlar tek tek değerlendirmeye alınarak, vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız.” İfadelerini kaydetti.

Ölmeztoprak, “Biz seçim temposunu sürdürüyoruz, ama sahada vatandaşlarımızın da büyük bir tempoyla AK Parti için çaba ve gayret gösterdiğini görüyoruz. Dışarıda bulunan vatandaşlarımız oylarını kullanmak için, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için Malatya’ya geliyorlar. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.