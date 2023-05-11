Ölmeztoprak, “Çok ciddi bir çalışma içerisinde olacağız”

-“Akçadağ’daki birlik ve beraberlik bundan sonrada devam edecektir”



Akçadağ Belediyesi Başkanı Ali Kazgan’ı ziyaret eden AK Parti milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Akçadağ hakikaten benim için çok değerli çok muhterem hemşerilerimin bulunduğu bir ilçe. Akçadağ’daki çalışmaları bizde çok büyük bir mutluluk içinde izliyoruz. İnşallah AK Parti ekibi olarak AK kadrolarımızda 14 Mayıs’ta hedefimiz var. Tabi 6 Şubattan sonra yaşanılanlar ondan önce yapılanlar ve 6 Şubat’tan sonrası için eklenerek yapılmaya devam edecek olanlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah 14 Mayıs sonrasında da AK kadrolarımızla, AK neferlerimizle, AK ekibimizle, teşkilatımızla yine belediye başkanımızın hakikaten canhıraş gayretli çalışmalarıyla büyük bir gayret ve özveri ile devam edecek. Hakikaten plan, program dairesine alınan çalışmalar var. Yine onların takibini de bizzat yine hakikaten disiplinle yapacağız. Bu noktada ben bütün hemşerilerimize öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Sonrasında var olan, devam etmekte olan hizmetler konusunda çok ciddi bir takibat ve çalışma içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hemşerilerimiz için çalışan tüm kadrolarla, belediyemiz, teşkilatımız yine bunlar bir koordinasyon bir istişare işidir. Güzel neticeleri hep birlikte teşkilatımızla, belediyemizle, vekillerimizle kadrolarımızla yaşamaya devam edeceğiz. Akçadağ’daki birlik ve beraberlik bundan sonrada devam edecektir.” dedi.



-“Başarılı olmasını canı gönülden istiyorum”

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Fuat Ölmeztoprak, ona hiçbir zaman Fuat bey demedim, Fuat abi dedim gerçek anlamda benim için abidir. İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak sadece onun kızı değil, annesi tarafından da akrabamdır. Benim annemin teyzesi kızıdır. Hissiyatımı duygularımı soracak olursanız benim kardeşimdir. Yani bizim açımızdan o bizim canımızdır ciğerimizdir. Bizim için büyük bir kıymettir. Adaylığından da memnun olduk. Başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. İnşallah birlikte Akçadağ’a hizmet etmeğe devam ederiz abi-kardeş olarak.” şeklinde konuştu.



- “AK kadrolarımızla devam diyebileceğiz”

“Akçadağ muhabbetle, sevgiyle, gerçekten çalışkanlıkları ile bağrına bastı bizi. Dolayısıyla çok çok iyi olacağına ben tüm kalbimle inanıyorum.” diyen Milletvekilli Adayı Ölmeztoprak, “Ev ziyaretlerimiz devam ederken hakikaten liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönüllere ne derece taht kurduğunu elbette biliyoruz. Bu durumu bütün ev ziyaretlerimizde görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetimizin 100. Yılında da güçlü bir şekilde seçilmesi için AK parti kadroları gayretle çalışıyor. İnşallah tüm ilçelerimizde, Malatya’mızda ve tüm Türkiye’miz de 14 Mayıs günü güzel bir Fetih Günü kutlayacağız. Sandıklardaki sonuç inşallah hepimizin mutluluğu, huzuru, memleketimizin ve milletimizin de düzen disiplin ve iradesi konusunda AK kadrolarımızla devam diyebileceğiz.” diye konuştu.

-“14 Mayıs’ta bir Fetih daha göreceğimizi bütün kalbimle inanıyorum”

Yaka Mahallesindeki seçim toplantısında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ölmeztoprak şunları söyledi, “Hep birlikte depremzede olmak nedir, devamlı sonuçları nedir ve bunun nasıl altından kalkılır, ciddi manada çalışıyoruz. Çok ciddi merhaleler kaydedildi. Bundan sonrada kalıcı ev, konut, işyerleri konusunda çok çabuk geçişle ilgili hızlı çalışmalarımız devam edecek. Yaka Mahallesi sakinlerimizin talepleri var istişare ediyoruz. Bu talepleri de değerlendiriyoruz. İllaki takipçisi olacağız. Yapılması istenen sağlık ocağı gibi ve eğitimle alakalı birkaç husus bunları konuşuyoruz. Bu süreçte 14 Mayıs’ın hakikaten önemini ve Türkiye’mizin ulusal ve uluslararası politikası açısından değerinin sonuçlarının mahallemiz sakinleri hemşerilerimiz çok ciddi bir şekilde farkında. 14 Mayıs’ta bir Fetih daha göreceğimizi bütün kalbimle inanıyorum. Yaka Mahallesine de bu konuda da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Orduzu Mahallesinde de seçim çalışması yapan Milletvekili Adayı Ölmeztoprak, Türkiye’nin 100. Yıllık süreçte hayal bile edilemeyenlerin son 20 yıl içinde yapıldığına vurgu yaparak, Malatya için gerçek gündemin deprem olduğunu ve bu durumun 14 Mayıs seçimleri sonrasında da aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.