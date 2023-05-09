Ölmeztoprak, 'İmar ve inşa, halkımızın güçlü desteği ile AK Kadrolarının işidir'

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 14 Mayıs seçimleri kapsamında Malatya merkez Yeşiltepe Cumhuriyet Mahallesi ve Gelinciktepe TOKİ bölgesinde ziyaret ve ev toplantılarını gerçekleştirdi.



-“İmar ve inşa süreci kesintisiz olarak akamete uğramadan devam edecek”



Ölmeztoprak, Yeşiltepe bölgesinde AK Parti’ye karşı güçlü bir destek gördüğünü belirterek, “İnsan bir işe sevgisini, saygısını kattığı zaman en güzel neticeleri alıyor. Biz birlikte o hukuk içindeyiz dişe inanıyorum. Malatya’da çok ciddi bir imar, inşa ve ihya süreci içindeyiz. İmar ve inşa, halkımızın güçlü desteği ile AK Kadrolarının işidir. 14 Mayıs’tan sonra da liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile birlikte sizlerin iradesinin temsilcisi olan milletvekillerini de orada güçlü varlığı ile bu imar ve inşa süreci kesintisiz olarak akamete uğramadan devam edecek.” şeklinde konuştu.



-“Hiç kimse Türkiye’nin önüne bir taş koyamayacak”



Ölmeztoprak şunları söyledi, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti, 2023, 2054 ve 2071 bir Türkiye ideali ve vizyonu ile ilerliyor. Bu vizyonda hiç kimse Türkiye’nin önüne bir taş koyamayacak. Savunma sanayinin milli savunma oluşu, eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, tarımda atılan adımlar, demokratik ve ekonomik açılımlarla birlikte 20 yıllık bu kutlu yürüyüşün çok daha zirve adımlarını hep beraber göreceğiz.”



Ölmeztoprak, düzenlenen özel ev toplantılarında da kadınlarla bir araya gelerek, sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi. Ölmeztoprak, “Bu birliktelik, sağlam, disiplinli, temelli, bir arada olma ve çalışma güdüsü çok daha tetiklenerek devam edecek. Çünkü bu şehrin imar, inşa ve ihya sürecindeyiz. Acıları paylaşarak hafifleteceğiz, sevinçleri de yine paylaşarak çoğaltacağız” diye konuştu.