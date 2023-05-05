Ölmeztoprak 'Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, toplum güçlü olur'

Malatya merkez ve ilçe gezilerine devam eden AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ölmeztoprak, “Kadınlarımız Aile birliği ve toplumumuzun bütünlüğümüzün temel taşıdır.” dedi.

İlimizde AK Partiden tek kadın milletvekili adayı, Kadın ve Aile Daire Başkanlığı yapmış bir Avukat olarak 14 yıllık yerel yöneticilik tecrübesi olan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, seçim çalışmaları esnasında özellikle kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor onlarla bir araya geliyor.

Ölmeztoprak, “Seçim çalışmalarımız esnasında büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanıyoruz. Toplumun yarısını oluşturan kadınların potansiyelini harekete geçirmeden ne kalkınma ne de demokrasi alanında istediğimiz mesafeyi kaydedebiliriz.” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Kadınlarımız dünyanın yarısı, diğer yarısının da annesidir. Aile birliği ve toplumumuzun bütünlüğümüzün temel taşıdır. Hep beraber doğru adımlar atarak, doğru projeler üreterek, aile bağlarının sağlamlaşması için çalışacağız. Kadını aileden de, sosyal hayattan da koparmamak için yola çıktık.

Bu noktada çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kadın bir milletvekili adayı olmakla da ayrıca gurur duyuyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğum çalışmalarda ve yürütmüş olduğum görevlerde edindiğim tecrübelerle Malatya’ya tecrübeli bir kadın eli değdiğini hissettirecek adımlar atmayı hedefliyorum. Kadın demek aile demek, kadın demek toplum demek, kadın demek memleket demektir. Bu hassasiyetimiz her zaman diri kalacak. Projelerimizle kadınlarımızın aile hayatıyla birlikte sosyal hayatta da korkmadan, çekinmeden yer almalarını sağlamak olacak.

Türkiye’de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal alanda en fazla ilerleme kat ettikleri dönem AK Parti İktidarı dönemidir. Kadının potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak imkân ve fırsatlar AK Parti tarafından sunuldu ve sunulmaya devam edecek. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, toplum güçlü olur.” dedi.