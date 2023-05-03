Ölmeztoprak, 'Kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz'

Ölmeztoprak, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında Arguvan ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan ve mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Ölmeztoprak, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Önümüzde14 Mayıs süreci var. Ama hiçbir gündem, 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem ve sonrasındaki sürecin önüne geçemez. 6 Şubat depremlerinden sonra çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Ölmeztoprak, 20 yıldır devam eden kutlu bir yürüyüşün olduğuna dikkat çekerek, “El ve gönül birliğiyle bu sürecinde altından kalkacağız” dedi.



Çok ciddi bir çalışma temposu içerisinde olduklarını ifade eden Ölmeztoprak, “Milletimiz tavırları ve destekleriyle bizi daha da gayretlendiriyorlar. 14 Mayıs’ta Türkiye olarak önemli bir seçim yapacağız. Ak neferler olarak 20 yıldır süren kutlu yürüyüşümüz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edecek” diye konuştu.