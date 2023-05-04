Ölmeztoprak 'Malatya'da yaralar sarılana kadar ana gündemimiz deprem olacaktır'

Arapgir ilçe merkezindeki esnafları tek tek işyerlerine girerek ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ölmeztoprak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı halkımızın güçlü bir desteği ile yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.



Esnaflara ‘Hayırlı işler” dileyerek, sohbet eden Ölmeztoprak, ilçede kalan depremzedeleri de ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.



AK Parti Malatya Milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Arapgir İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi.



Ölmeztoprak, “Arapgir’e her gelişimizde çok ciddi bir coşku ve muhabbetle karşılaşıyoruz. Türkiye Yüzyılına, zirveye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bir yükseliş trendi, bir enerji yakalandı. Bunu hiçbir şekilde durduramayacaklar ve engelleyemeyecekler” dedi.



Ölmeztoprak, “Deprem sonrası Malatya’nın yeniden imar ve inşa edilmesi sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Esnafımızın yeniden yüzünün güldüğü, çarşımızın yeniden eski günlerine dönüştürüldüğü o mutlu günleri de yaşayacağız. Malatya’da depremin yaraları sarılana kadar, depremden dolayı tek bir sorun kalmayana kadar, bizim Malatya’da ana gündemimiz deprem olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Malatya’da en kısa süre içinde tüm hemşehrilerimizin evlerini teslim edeceğiz, Malatya’nın ticaretini yeniden ayağa kaldıracağız. Tarih Malatya’da büyük bir depremin yaşandığını yazarken, AK Parti’nin de yaraları da kısa sürede sardığını da not düşecektir. Türkiye güçlü bir ülkedir, çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz, millete hizmet için yola çıkmış olan milli ve yerli olan bir Cumhur İttifakı ve AK Parti Kadroları var” şeklinde konuştu.