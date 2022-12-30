Önce Gol, Ardından Cenk'ten Asist

Bu anlamda her gün çiftler halinde idmana hazır olan siyah beyazlı ekip, bugün Süper Lig ekibi İstanbulsport ile hazırlık maçında karşılaşacak. Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne kadar sürecek, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Beşiktaş ile İstanbulspor arasındaki dostluk maçı bugün saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. S Sport'ta canlı yayınlanacak maçların canlı skor takibi haberimizde yer alacak.

Beşiktaş-İstanbulspor 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur, Welinton, Emrecan, Montero, Berkay, Kerem Atakan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

Spor İstanbul: Jensen, Ogucan, Ologo, Mehmet Yesil, Ali Yassar, Kajic, Melih, Brooke Kahn, Wifa Temer, Roca, İbrahim Yılmaz.

Yarın CEV Kupası erkekler ilk 8 finalinin ilk maçında Alcaspor, Valsa Group'un İtalya temsilcisi Modena ile karşılaşacak. İzmir Mustafa Kemal Atatürk Sigorta Mağazası bets60 Spor Kompleksi 19:00'da başlıyor. Hakem ikilisi Tomislav Popovic (Sırbistan) ve Aghayev Fuad (Azerbaycan) görev yapacak. Geçtiğimiz haftalarda Belçikalı Caruur Volley Gent'i iki maçta da mağlup eden Arkas, önümüzdeki haftaki dönüşü öncesinde İtalyan rakiplerine karşı öne geçmek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İtalya'nın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirterek, "Her turdan sonra zorluk biraz daha artıyor. İki maç önce Ghent. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." Valerien Ismael ile bets60 giriş yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, takımın başına Şenol Güneş'i getirerek tecrübeli hocalarla yeni bir sayfa açıyor. Galatasaray'a 2-1 mağlup olmasına rağmen, Blackhawks'ın Umraniasport'u 5-2 yenmesi moralleri yükseltti ve topluma gelecek için umut verdi.

Geleceğe bakıyor

Dünya Kupası tatilinin ardından umutlarını zirveye bağlayan ve seri galibiyetler bekleyen Beşiktaş, arayı kısa bir hazırlık kampı olarak görüyor. Bu anlamda her gün ikili antrenman yapan siyah-beyazlı ekip, bugünkü hazırlık maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş yaklaşık 11 sayı üretirken Beşiktaş ilk yarıyı Nathan Redmond'un tek golüyle 1-0 önde tamamladı. Blackhawks ikinci yarıya fırtınalı başladı. Cenk Tosun 47, Cenk 48 sayı, Kerem Atakan Kesgin, 51 sayı ile Muleka ve İngiliz yıldız Dele Alli maçın skorunu belirledi.