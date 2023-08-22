Önce park halindeki araca sonra yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç önce park halindeki araca, sonra ise yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Önce park halindeki araca sonra yayaya çarptı: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan araç önce park halindeki araca, sonra ise yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yenibahar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 44 ABR 900 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca çaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.’ye (32) çarptı. Kazada yaya M.E. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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