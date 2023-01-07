"Takım içinde rekabet iyi bir şeydir. Tüm oyuncular Galatasaray'ın başarısı için yarışıyor. Orada harika bir dostluğumuz var. Takımda harika oyuncular var. Onlardan bir şeyler öğrenmeliyiz. Genç oyuncular olarak takıma katıldığımız için çok mutluyuz. Özellikle Gomis ve Icardi'den çok şey öğrendim. Onlar bizim ilham kaynağımız.

"Ben süreç odaklıyım, biçim odaklı değil"

"Kısa vadeli başarılara değil tüm kariyerime odaklanırım. Bir yıldır profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Birkaç maçı izlemem, sadece süreci izlerim. Kendimi geliştirdiğimi ve daha da geliştireceğimi düşünüyorum. Daha iyi bir barış olacağını düşünüyorum. Geldiğimde, biraz kafası karışmış bir ilçe yargıcı vardı. Bugün her yönden daha iyi bir barış var. Profesyonel bir benimbahis ekiple çalışıyorum. ” “Sık sık Burak Yılmaz'a benzediğimi söylüyorlar. Ayrıca Braque'nin ağabeyini de gerçekten seviyorum. Onunla karşılaştırılmak benim için harika bir duygu.

'Okan Buruk benim için umut dolu'

Göreve geldiğimden beri çok iyi çalışıyoruz. Hocam bana Beşiktaş derbisinde de oynama fırsatı verdi. Öğretmenlerimin benden büyük umutları olduğunu hissediyorum. Onunla her zaman konuşurum. Gelelim kusurlarıma. Öğretmenim bana büyük bir yarışmada oynama şansı verdi. Bu yüzden onun güvenini yerine getirmeye çalışıyorum. Benim için iyi bir oyun. " Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon takım olan Trabzonspor, Dünya Kupası tatilinin ardından zirvedeki kararlılığını sürdürmeyi planlıyor. Şampiyonluk arayışlarına devam edecek olan Les Bleus de Bordeaux'nun, forvetin transferi öncelikli olmasına rağmen sürpriz bir isim yakalamaya çalıştığı bildirildi.

Uğurcan: Şampiyon olmak istiyoruz