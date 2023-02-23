Onur Bulut başarılı bir oyuncu ve umarım burada olur

Onur Er çok değerli ve Türkiye'nin çok yönlü en iyi oyuncularından biri - geri." Başarılı hocaya istediğini doğrudan söyleyen futbolcuya siyah beyazlı yönetici müdahale etti. Onur'un Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, yenileme planlanmıyor Transferin Ocak ayında tamamlanması bekleniyor. Aksi halde sezon sonunda transferin ücretsiz olması bekleniyor. Beşiktaş'ın devre arasında Arthur Masuku ile yollarını ayırması ve piabet tüm gözler sol bek adına çevrilmesi bekleniyor. Umut Meraş siyah beyazlı takımın formasının baş talip olurken, Kongolu oyuncuları düşük performansları ve zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle kadroda dikkate almadılar.

Güneş, bu hamle ile Cenk, Weghorst ve Muleka'nın daha fazla top almasını sağlamayı hedefleyen Gedson için serbesttir. Gedson Fernandes, Dünya Kupası boyunca Beşiktaş taraftarlarının kaçırdıklarını ortaya çıkarmak için yoğun bir tempoda çalışırken, baş antrenör Şenol Güneş ve ekibinin yeni keşfedilen oyun anlayışının kilit rollerinden birini oynayacak. Güneş, Siyah-Beyazlılar'da orta sahada gösterdiği hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen sezon başından beri istikrarını koruyan Portekizli futbolcuya daha fazla sorumluluk yükledi. Weghorst'un yanı sıra Gedson Fernandes, ağırlıklı olarak orta sahada oynadığı 13'ü Süper Lig'de ve 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 14 maçın tamamında forma giyen iki oyuncudan biri.