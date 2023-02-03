Onyekuru ve Fredrik Gulbrandsen ile şanslarını değerlendiremedi
Beşiktaş son bölümde sıksa da siyah-beyazlıların kaleye taştığı son bölümde Adana Demirspo geniş alandan yararlanamadı. Dün Beşiktaş için sahadaki en iyi oyuncu Gedson Fernandez'di. Ayrıca kaleci Mert Günok 3 pozisyon arasında güven veriyor. Seth'in yokluğunda Beşiktaş, maçın başında savunmasını kaybetti. Wellington fena değil ama Tayip Talha'nın Seth'in sağında daha fazla denge geliştirebileceğini düşünüyorum. Tayyip Talha'nın bu yaşta ilk şutunu çekmesi ve sağ ayağıyla sol bek oynaması çok önemli. Sezon başlangıcına kıyasla Beşiktaş'ın Melter Gurnok yönetimindeki golleri daha güçlü oldu.
Mevcut kadrodaki en isabetli ve kollektif olarak güçlü orta saha üçlüsü, Şenol Güneş'in Adana Demirspor'a verdiği isim ile şekilleniyor: Josef'in betonred gününde Beşiktaş, defanstan hücuma geçişte çok daha güçlü bir duruşa ve tam tersi dengeli bir yapıya sahipti. Saleh medyayla harika bir iş çıkardı. Gedson, önünde formda bir Dele Alli varken daha etkili olabilir.
Masuaku sıkıntısı yok!
Cenk yine forvet, sol ve stoper oynadığı maçların yarısında eskisi kadar etkili olamadı. Sağ ayaktan sola ikinci hücum oyuncusuna daha rahat geçiş yapabiliyor. En azından Nkudu'nun performansı önceki oyun kadar kötü değildi. Pasiflora gibi, en dikkate değer katkıyı ama aynı zamanda en büyük pişmanlığı da o yaptı. Bu maçın kahramanı Masuaku ile ilgili sezon başından beri görüşüm şu: Umut Meraş, deniz toplarıyla bile zar zor topa hakim oluyor, Meraş ise defansı sağlam olmasa da pek bir şey yapamıyor. Lig ayarları her hafta başka bir boyuta taşınıyor ve betonred giriş hakemlerin bu konuda çok büyük bir hata payı var. Üstelik VAR gibi teknolojilere rağmen hakemlikte berbatız. Bu konuyu oyunlardan başlayarak başka bir yazıya saklayalım. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından biri, güçlü bir kadroları var ve her takım için zorlu bir rakip. Böyle bir rakiple karşı karşıya kalan Chenore'un akıllı yaklaşımı, Saleh-Joseph ikilisiyle orta sahayı geçerek 10. sırayı Gedson'a bırakmak. Bana göre Beşiktaş için ideal bir orta saha oyuncusu.