Onyekuru ve Fredrik Gulbrandsen ile şanslarını değerlendiremedi

Beşiktaş son bölümde sıksa da siyah-beyazlıların kaleye taştığı son bölümde Adana Demirspo geniş alandan yararlanamadı. Dün Beşiktaş için sahadaki en iyi oyuncu Gedson Fernandez'di. Ayrıca kaleci Mert Günok 3 pozisyon arasında güven veriyor. Seth'in yokluğunda Beşiktaş, maçın başında savunmasını kaybetti. Wellington fena değil ama Tayip Talha'nın Seth'in sağında daha fazla denge geliştirebileceğini düşünüyorum. Tayyip Talha'nın bu yaşta ilk şutunu çekmesi ve sağ ayağıyla sol bek oynaması çok önemli. Sezon başlangıcına kıyasla Beşiktaş'ın Melter Gurnok yönetimindeki golleri daha güçlü oldu.

Mevcut kadrodaki en isabetli ve kollektif olarak güçlü orta saha üçlüsü, Şenol Güneş'in Adana Demirspor'a verdiği isim ile şekilleniyor: Josef'in betonred gününde Beşiktaş, defanstan hücuma geçişte çok daha güçlü bir duruşa ve tam tersi dengeli bir yapıya sahipti. Saleh medyayla harika bir iş çıkardı. Gedson, önünde formda bir Dele Alli varken daha etkili olabilir.

Masuaku sıkıntısı yok!