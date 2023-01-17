Operasyondan Dönen Özel Harekât Polisleri İçin Kurban Kesildi
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Van ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına katılmak üzere görevlendirilen ve görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak İlimize dönen Özel Harekât Polisleri için kurban kesim töreni düzenlendi.
Törene; Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şube müdürleri ve polisler katıldı.
İl Müftülüğünde görevli Din Eğitimi Uzmanı Mehmet Türker tarafından yapılan duanın ardından operasyondan dönen Özel Harekât Polisleri için kurban kesildi.
Kesilen kurban eti Özel Harekât Şube Müdürlüğü personeli tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacaktır.
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