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12 Ekim 2018 Cuma 12:30

17 okula ‘Çöpe Atma Basket At Projesi’ kurulumu yapıldı

Fatsa Belediyesi tarafından plastik gibi evsel atıkları geri dönüşüme kazandırmak için “Çöpe Atma Basket At” isimli proje yaygınlaşmaya başlandı.Atatürk İlkokulu, Bolaman İlkokul Ortaokulu, Ecz. İlhan Haznedar Ortaokulu, Sakarya Ortaokulu,...

17 okula ‘Çöpe Atma Basket At Projesi' kurulumu yapıldı
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Fatsa Belediyesi tarafından plastik gibi evsel atıkları geri dönüşüme kazandırmak için “Çöpe Atma Basket At” isimli proje yaygınlaşmaya başlandı.

Atatürk İlkokulu, Bolaman İlkokul Ortaokulu, Ecz. İlhan Haznedar Ortaokulu, Sakarya Ortaokulu, TOKİ İlkokul-Ortaokulu, Büyükata Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu ve Hatice Bahattin Şener İlkokulu’na, Merkez Ortaokulu, Meşebükü İlkokul Ortaokulu, Yalıköy İlkokulu, Yalıköy Ortaokulu, Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulu, Hasan Yahşi İlkokul-Ortaokulu, Şehit Sercan Öklük İlkokuluna “Çöpe Atma Basket At Projesi” kurulumu yapıldı. Diğer okullara da talep doğrultusunda aynı proje uygulanacağı bildirildi.

Öğrenciler projeye büyük ilgi gösteriyor

Ecz. İlhan Hazinedar Ortaokulu Müdürü Kadir Başdağ ve öğrenciler okuldaki tüm arkadaşlarına projeyi tanıtmak için “Geleceğini Çöpe Atma, Pet Şişeni Potaya At” sloganı yazılı bir basket potası önünde pet şişeleri basket attılar. Öğrencilerin bu tanıtım sırasında oldukça eğlendikleri gözlendi.

“Fatsa Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Kadir Başdağ, "Geleceğini Çöpe Atma, Pet Şişeni Potaya At Projesi” kapsamında Fatsa Belediyesi tarafından okul bahçesine pet şişe, plastik toplama potası getirilerek kurulumunun yapıldığını belirterek, “Fatsa Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe’ye öğrencilerimizin çevreye duyarlı bir genç yetiştirilmesinde bizlere verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Bu proje başladığında öğrencilerimizin çok ilgisini çekmişti. Öğrencilerimizin bu projeyi okula istemesi üzerine bizde Fatsa Belediyesine müracaat ettik ve sağ olsunlar projenin kurulumu okulumuzda gerçekleşti” dedi.

“Öğrenciler hem eğlenecek hem faydalı bir iş yapmış olacak”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise, “Çöpe Atma Basket At Projesi”nin 7’den 70’e herkes tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Projemizin ilçemizde 17 ilk ve ortaokula kurulumu yapıldı. Öğrenci kardeşlerimiz bu proje sayesinde çöplerini yerlere atmayacaklar ve bu vesile ile eğlenmiş de olacaklar. Projemiz birçok yerde uygulanmaya devam edecek” diye konuştu.
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