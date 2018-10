4 çocuklu aileye ev kiralanacak

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşam şartlarına uygun olmayan bir evde yaşamak zorunda kalan aileye Altınordu Kaymakamlığı ev kiralayacak. Kaymakamlık ayrıca eğitim ve öğretimlerine devam edemeyen çocuklar için ayrı bir taşıma ihalesi yaptı.

Altınordu Kaymakamlığı, Örencik Mahallesi’nde eşi ve çocukları ile babasından kalma küçük bir barakada kalan İsmail Can’ın durumu ile ilgili açıklama yaptı. Söz konusu evin İsmail Can’ın babası Mehmet Can’a ait olduğu, evin geçmiş yıllarda SYDV tarafından onarılarak tek kişinin yaşayabileceği hale getirildiği ve Mehmet Can’a periyodik olarak ayni ve nakdi yardımlar yapıldığı kaydedilen açıklamada Mehmet Can’ın bir yıl önce vefat ettiği belirtildi.

İşsiz kalınca o eve yerleşmişler

Habere konu olan İsmail Can yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’dan Ordu’ya taşınarak, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi’ne yerleştiği, burada bekçilik işi yapmakta iken, çalıştığı işverenle anlaşamadığından dolayı 2018 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle tek kişinin yaşam koşullarına uygun olarak dizayn edilmiş, vefat eden babasına ait ve 1 yıldır kullanılmayan eve çocuklarıyla beraber yerleştiği belirtilen açıklamada, aileye SYDV tarafından nakdi, giyim, eğitim, kömür yardımlarının periyodik olarak yapıldığı kaydedildi.

Çocuklar için okul servis ihalesi yapıldı

Ailenin engelli olan oğlu Emre Can’dan dolayı annesi Şerife Can’a engelli yakını aylığı ödendiği ve tek geçim kaynaklarının bu olduğu vurgulanırken çocukların eğitim durumuna da el atıldı. Buna göre İsmail Can’ın öğrenim çağındaki 4 çocuğundan Meryem Can isimli çocuğu hayırseverlerin yardımıyla Şehit Ali Şahin Odabaşı İlkokulunda 6. sınıfa devam ederken, ilçe merkezinden kırsal alanda yaşamaya başlamalarından dolayı taşıma servisi kapsamına giremedikleri için bir süredir okullarına devam edemeyen çocuklar için ayrı bir taşıma ihalesi yapıldı. Buna göre 8 Ekim 2018 tarihinde taşıma ihalesi yapılarak yüklenici ile 15 Ekim 2018 tarihinde sözleşme imzalandı. Böylelikle İsmail Can’ın diğer çocukları Merve, Emir ve Emre Can 17 Ekim 2018 tarihi itibariyle her gün öğrenci servisi ile evlerinden alınarak, Yağızlı İlkokulu-Ortaokulunda eğitim-öğretime devam edecek.

Diğer taraftan Altınordu Kaymakamlığı İsmail Can’ın şu anda ikamet ettiği babasından kalan ve kullanılmayan evin, geniş aile yaşam koşullarına uygun olmaması sebebiyle aileye Altınordu ilçe merkezinde makul şartlarda bir ev kiralanmasını sağlanacağını açıkladı.