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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:46

AK Parti Kabadüz İlçe Kadın Kolları Olağan Kongresi

Kabadüz ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yapıldı.Kabadüz AK Parti İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen kongreye Meryem Kahveci tek aday olarak katıldı. Meryem Kahveci oyların tamamını alarak başkan seçildi.AK Parti Ordu...

AK Parti Kabadüz İlçe Kadın Kolları Olağan Kongresi
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Kabadüz ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yapıldı.

Kabadüz AK Parti İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen kongreye Meryem Kahveci tek aday olarak katıldı. Meryem Kahveci oyların tamamını alarak başkan seçildi.

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal burada yaptığı konuşmada, kongrenin vatana millete hayırlar getirmesini temenni ettiğini söyledi.

AK Parti Kadın Kolları’nın 4 milyonu aşan üye sayısına ulaştığının altını çizen Baysal, “Herkesin bildiği üzere Kadın Kolları 4 milyonu aşan geniş bir partiyiz. Gönlümüz, yüreğimiz geniş. İnşallah yüce Mevlam en güzel şekilde mücadele ve hizmet etmeyi nasip etsin. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Kongreye AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, AK Parti Kabadüz İlçe Başkanı Halit Günaydın, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile partililer katıldı.
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