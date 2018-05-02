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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:32

AK Parti’nin Fatsa Belediye Başkan adayı Muharrem Aktepe

Fatsa Belediye Başkan Hüseyin Anlayan’ın milletvekili aday adayı olmak için Belediye başkanlığından istifa etmesinden sonra boşalan belediye başkanlık koltuğuna, üç dönemdir Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Muharrem Aktepe oturacak.Sosyal...

AK Parti'nin Fatsa Belediye Başkan adayı Muharrem Aktepe
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Fatsa Belediye Başkan Hüseyin Anlayan’ın milletvekili aday adayı olmak için Belediye başkanlığından istifa etmesinden sonra boşalan belediye başkanlık koltuğuna, üç dönemdir Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Muharrem Aktepe oturacak.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, “Partimizin belediye başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile şahsım seçilmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya’ya, Koordinatör Milletvekilimiz Mehmet Geldi’ye her zaman desteğini hissettiğim büyüklerime ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah" dedi.
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