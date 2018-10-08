Aktepe’den tanıtım günleri değerlendirmesi

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 4 gün süren Ordu Tanıtım Günleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 4 gün süren Ordu Tanıtım Günleri’nin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Ordu Tanıtım Günleri’ne sadece Ordulular, Fatsalılar, Ünyeliler gelmedi. Ülkemizin çeşitli illerinden de katılım oldu. Hava şartlarının da güzel olması nedeniyle insanlar akın akın Maltepe sahiline geldiler. Ordu Tanıtım Günleri’ne gelen misafirler belediyelerimizin açmış oldukları stantlarda hem bizim hizmetlerimizi gördüler hem de eski eşyası tarihimizi bir kez daha yaşadılar. Ayrıca restoranlar bölümünde yöresel yemeklerimizde istifade etme imkanı buldular. Ben bu etkinliğimize katılan tüm dostlarımıza hemşehrilerimize ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu 4 günlük süreçte misafirlerimizin Fatsa ilçemiz hakkında olumlu düşünceleri de bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.