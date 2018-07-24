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24 Temmuz 2018 Salı 15:25

Altınordu Belediyesi yolları güvenli hale getiriyor

Altınordu Belediyesi, yol güzergahlarında ve kaldırımlarda bulunan, sürücülerin ve yayaların görüş açısını engelleyen ağaçların budama işlemlerini gerçekleştirerek, kaza riskinin en aza indirgenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi yolları güvenli hale getiriyor
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Altınordu Belediyesi, yol güzergahlarında ve kaldırımlarda bulunan, sürücülerin ve yayaların görüş açısını engelleyen ağaçların budama işlemlerini gerçekleştirerek, kaza riskinin en aza indirgenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu’nun iklim özellikleri bakımından bol yağış alması, bitki örtüsünün ise geniş yapraklı ağaçlardan oluşması görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor. Bahar ve yaz aylarıyla birlikte boyları uzayan yapraklar engebeli ve bol virajlı olan yollarda sürücülerin görüş açısının engellenmesine yol açarken, kazalara da davetiye çıkarabiliyor. Altınordu Belediyesi ise bu durumun önüne geçebilmek ve kaza riskini en aza indirgemek amacıyla virajlı yol güzergahlarında ve şehir içerisinde bulunan yollarda yola gelen ağaç dallarını keserek budama işlemi gerçekleştiriyor. Altınordu

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışmaları devam ederken yapılan işlemlere vatandaşlar tarafından da büyük destek veriliyor.

Ekipler, budama işleminin yanı sıra yabani otların temizlenmesi içinde mesai gözetmeksizin ot biçme çalışmalarını sürdürüyor.
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