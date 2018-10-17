Bacağını kestirmeye geldi, yürüyerek gitti

Gürcistan’ın Batum kentinde damarlarının tıkanması sonucu sağ bacağını kaybetme tehlikesi yaşayan Gürcü vatandaşı Valeri Bolkvadze, son çare olarak geldiği Ordu’da sağlığına kavuştu.

Gürcistan’nın Batum şehrinde 6 ay önce sağ bacak atar damarına tıkalı olduğu için stent konulduğu halde şikayetleri tekrarlayan Valeri Bolkvadze’nin, şiddetli bacak ağrısı, ayakta morarma ve ayak damarlarından nabız alınamaması üzerine müracaat ettiği doktorları bacağının kurtarılamayacağı için kesilmesine karar verdiler. Bunun üzerine Valeri Bolkvadze hakkında çok şey duydukları Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Direktörü Doç. Dr. Ali Ümit Yener’e müracaat ederek durumunu değerlendirmesini talep ettiler. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda anjiyografi eşliğinde balon uygulaması ile damarların açılabileceği ve kan dolaşımının sağlanması ile bacağın kurtarılabileceği değerlendirilince ‘son bir şans’ olarak bu işlemin yapılmasına karar verildi. Doç. Dr. Ali Ümit Yener tarafından yapılan anjiyoda yeni gelişen yöntemler kullanılarak başarılı geçen işlem sonrası damarların açılması sağlandı, kan dolaşımı geri geldi ve hastanın bacağı kesilmekten kurtuldu.

İşlem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Ümit Yener, dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp ve beyin damar tıkanıklıkları kadar bacak damar tıkanıklıklarının da son yıllarda ciddi oranda artış gösterdiğini söyledi. İlk etapta kişinin yürümesini engelleyen bacak damar tıkanıklıklarının ayakta yaraların oluşmasına ve uzun dönemde bacak kesilmesine kadar gidebildiğini kaydeden Doç. Dr. Yener, “Hastamıza Batum’da sağ karın damarından sağ diz arkası damarında kadar 6 stent konulmuş. Bu kadar uzun bir bölgeye stent konulduğu için de zaman içerisinde tıkanmış. Bunun akabinde hastamız bize ayağında şiddetli ağrıya bağlı yürüyememe, bacakta morluk, parmaklarda hareket kaybı yani kangren öncesi bulgularla başvurdu. Son yıllarda damar tıkanmalarının tedavisinde kullanılan balon ve stentleme işlemlerinde yeni teknikler uygulamaya başlanıldı. Yine de bu yöntemlerle damarı açılamayan bir grup hasta da var. Bu hastalar aterektomi (damar tıraşlama) yöntemi ile ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Hastamız da bu grubun içindeydi. Biz de aynı damara farklı teknikler kullanarak en ileri boyutta damar tıkanıklıklarını bile açan tıraşlama yöntemi ile damarını tıraşladık ve içindeki taşlaşmış pıhtıyı kazıdık. Böylelikle hastamızın damarını açma işlemini gerçekleştirdik ve yürüyebilir hale getirdik. Hastamız şuan gayet düzgün ve rahat şekilde yürüyebiliyor. Biz de bacağının kesileceği düşüncesiyle gelen hastamızı yürüyerek Gürcistan’a göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.