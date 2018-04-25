Baharla belediye çalışmaları hızlandı

Kabadüz Belediyesine bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte sahadaki çalışmalarına hız verdi.Bütün ilçe genelinde kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ara yollar, cadde ve sokakların düzenlenmesi için bakım...

Kabadüz Belediyesine bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte sahadaki çalışmalarına hız verdi.

Bütün ilçe genelinde kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ara yollar, cadde ve sokakların düzenlenmesi için bakım ve onarım çalışmaları başladı. Kabadüz Belediyesi bütün mahallelerin ana ve ara yollarında kanal açma, zemin düzenleme çalışmaları yapıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Havaların ısınmasıyla birlikte sahada olan çalışmalarda kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Belediye olarak ekiplerimiz sahada önceliğimiz kış döneminde bozulan sokak cadde ve mahallelerimizdeki ara ve ana yollarımızın bakım ve onarımını gerçekleştirmek.”