Başkan Aktepe’den İmar Barışı hatırlatması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İmar Barışı için başvuruların 31 Ekim tarihine kadar devam ettiğini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "Hedefimiz vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İmar Barışı için başvuruların 31 Ekim tarihine kadar devam ettiğini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "Hedefimiz vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır” dedi.

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan yapıları vurgulayarak ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı, kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıların imar barışı kapsamında yer aldığını söyleyen Başkanı Muharrem Aktepe, "Belirtilen şartları taşıyan 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış binalar için alınan İmar Barışı başvuruları 31 Ekim 2018 tarihinde sona eriyor. İmar Barışı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız yapı kayıt belgesini e-devlet üzerinden doldurarak işlemlerini gerçekleştirecekler. İmar Barışı başvurusunu henüz yapmayan ve erteleyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Beklenen rakamın altında olan İmar Barışı başvurularını son güne bırakan vatandaşların mağduriyet yaşamaları söz konusu olabilir” diye konuştu.

İmar Barışı için başvuruların e-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kuruluşlara yapılabileceğinin bilgisini veren Başkan Muharrem Aktepe, “Vatandaşlarımız ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuru formunda yapının sahibinin kimlik bilgileri ile yapının bilgilerinin yazılacağı bölümler bulunacak. Formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğünü ve arsanın emlak vergisi rayiç değerini Maliye Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanlığından öğrenerek beyan edecek. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Yapılacak başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda ise yüzde 5 olarak yatırılacak. İmar Barışı ile kaçak veya ruhsat eklerine aykırı olduğundan dolayı cezai işlem uygulanmış yapı kullanma ruhsatı alamayan ve bu yüzdende elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerden faydalanamayan vatandaşların cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz abonelikleri yapılabilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek” şeklinde konuştu.